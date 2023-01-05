艾納沙主場滿席迎C朗登場 信生涯未抵終點 「在歐洲工作已完成」

為睹C朗於歡迎儀式登場，近3萬人坐滿艾納沙主場的默索爾公園球場。這名37歲球星穿上艾納沙的黃藍色主場7號球衣，經過寫上「CR7」及其全名的通道步入球場，聯同女友及4名子女走到台上。C朗發表講話時稱期望享受足球，為沙特人民帶來快樂。他其後將數個即場簽名的足球踢向球場四方給幸運兒，然後參與在新東家的首課操練。

否認無人問津 曾獲多國球會斟介

C朗此前先出席在艾納沙的首場記者會，提及「我在歐洲的工作已完成，效力過全球最好的球會並贏盡一切」，將在亞洲展開新挑戰。他反駁無球會斟介說法，透露獲不少歐洲以至全球的球會羅致，「有來自巴西、澳洲、美國和葡萄牙的球會都想嘗試簽下我，但我最終選擇了艾納沙」。

外界批評C朗落戶沙特只為金錢，他承認得到一份獨一無二的合約，「因為我是獨一無二的球員，這正常不過」，認為外界對沙特足球了解狹隘，「來到沙特踢波不代表是我職業生涯終點。很多人根本不了解這地方的足球水平，我看了很多比賽，知道沙特聯賽競爭非常激烈。在卡塔爾世界盃唯一擊敗冠軍（阿根廷）的球隊，就是沙特阿拉伯」。下月中將年屆38歲的C朗與曼聯解約後，以自由身簽約艾納沙兩年半，據報年薪高達2億歐元（約16.5億港元），破足壇紀錄。

料月中榜首大戰演「地標」

C朗於更衣室與主教練魯迪加西亞及新隊友會面後，表示只要教練許可，準備好今晚聯賽對艾爾泰上陣，但據報他較大機會於本月15日對艾沙比的榜首大戰才粉墨登場。艾納沙暫列沙特職業聯賽首位。

有指若紐卡素取得下屆歐聯席位，C朗將可借至這間由沙特王室財團持有的英超球會續戰歐聯，「喜鵲」領隊艾迪賀維昨則予以否認。據報C朗的經理人文迪斯，未有參與轉會艾納沙的事務，有指二人就此意見分歧，關係大不如前。