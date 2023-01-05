Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2023年1月5日星期四
曼城征車誓搶分追榜首 哥迪奧拿嘆爭冠路崎嶇 「表現須幾近完美」
阿仙奴悶和喜鵲 阿迪達轟球證兩漏判極刑
曼聯大勝般茅 坦夏格未滿足 「要踢得更聰明」
白禮頓割愛 三笘薰再「士哥」 18歲費格遜傳射居功
意甲重燃戰火 米蘭險勝響開年頭炮
Out Out轉轉
皇馬西盃險勝晉16強
足壇快遞：美斯結束休假返PSG報到
電視精選
艾納沙主場滿席迎C朗登場 信生涯未抵終點 「在歐洲工作已完成」
字母哥砍生涯新高55分 領公鹿除巫
體壇快訊：中國男籃赴港戰世盃外
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼城征車誓搶分追榜首 哥迪奧拿嘆爭冠路崎嶇 「表現須幾近完美」
阿仙奴悶和喜鵲 阿迪達轟球證兩漏判極刑
曼聯大勝般茅 坦夏格未滿足 「要踢得更聰明」
白禮頓割愛 三笘薰再「士哥」 18歲費格遜傳射居功
意甲重燃戰火 米蘭險勝響開年頭炮
Out Out轉轉
皇馬西盃險勝晉16強
足壇快遞：美斯結束休假返PSG報到
電視精選
艾納沙主場滿席迎C朗登場 信生涯未抵終點 「在歐洲工作已完成」
字母哥砍生涯新高55分 領公鹿除巫
體壇快訊：中國男籃赴港戰世盃外
曼城征車誓搶分追榜首 哥迪奧拿嘆爭冠路崎嶇 「表現須幾近完美」
阿仙奴悶和喜鵲 阿迪達轟球證兩漏判極刑
曼聯大勝般茅 坦夏格未滿足 「要踢得更聰明」
白禮頓割愛 三笘薰再「士哥」 18歲費格遜傳射居功
意甲重燃戰火 米蘭險勝響開年頭炮
Out Out轉轉
皇馬西盃險勝晉16強
足壇快遞：美斯結束休假返PSG報到
艾納沙主場滿席迎C朗登場 信生涯未抵終點 「在歐洲工作已完成」
字母哥砍生涯新高55分 領公鹿除巫
體壇快訊：中國男籃赴港戰世盃外
prev
next