曼城征車誓搶分追榜首 哥迪奧拿嘆爭冠路崎嶇 「表現須幾近完美」

車路士vs.曼城 now611/621台 明晨04：00直播

有史達寧倒戈的車路士陣中傷兵滿營，早前傳因合約問題與會方僵持的門將艾度亞文迪，是役有望重返大軍名單列後備，但韋斯利科芬拿、羅夫度斯卓克、列斯占士、尼高路簡迪、芝維爾、布查等6人仍然高掛免戰牌。

哥帥：不會刻意想與榜首差距

曼城上仗意外言和正在護級的愛華頓後，賽前16戰得36分，在積分榜居次，落後多踢一場的阿仙奴8分。曼城主帥哥迪奧拿昨於記者會直言，即使對手近期陷低潮，但作客史丹福橋將是一場硬仗，「這是英超聯賽，每個對手都難以應付。世界盃後會發生很多事情，我們拭目以待」他續指，球隊不會刻意想着跟榜首的差距，只會專注踢好每一場聯賽，但直言若要搶分與阿仙奴爭冠，「己隊的表現須幾近完美才行」。軍情方面，藍月中堅魯賓戴亞斯是役因傷續缺陣，而拿樸迪則上陣成疑，料由史東斯及文路爾艾簡治鎮守中路。

冬季轉會窗重開，車路士加緊增兵救亡，除已羅致20歲科特迪瓦籍前鋒大衛科芬拿，亦從巴甲華斯高簽入18歲巴西新星中場安德里山度士，以及效力法甲摩納哥的21歲法國中堅班洛特巴迪亞舒尼。據悉巴迪亞舒尼去夏已是車路士的收購目標之一，其轉會費為3500萬鎊（約3.3億港元），並會在當地時間下周一在倫敦進行體測。

另外，車路士繼續天價力斟阿根廷隊的世界盃冠軍正選中場安素費南迪斯，這名21歲賓菲加新星的買斷條款為1.2億歐元（約10億港元），若然車路士成功買人的話，他將會成為英超史上最貴引援。不過，消息指車路士希望分期付款，並先支付1.05億鎊（約9.9億港元），以盡快完成交易。

車路士傳加入搶烏克蘭新星

車路士對薩克達翼鋒梅迪歷同樣虎視眈眈，有指阿仙奴已為這名21歲烏克蘭籍新星出價6000萬歐元（約5億港元），但「藍戰士」隨時介入搶人。