「女金剛」娜華蒂露娃身患兩癌

「女金剛」的發言人格連咸透露，該名網壇傳奇去年11月出席於美國得州的WTA年終賽活動期間，發現頸部有腫大的淋巴結，經檢查後證實為喉癌；而且她在檢查期間亦發現乳房中有可疑的形狀，後來被證實是繼2010年後，乳癌再復發。

兩癌症皆為第一期，66歲的女金剛亦保持樂觀，並於聲明中表示「雙重打擊頗糟糕的，但這些皆可治療，我會盡全力戰鬥」，她在本月底將於紐約接受治療。這名18項大滿貫女單錦標得主隨後更在社交網笑言：「我的電話及Twitter皆被轟炸，感謝大家的支持，我還未『玩完』。」

另外，美籍名將「大威」維納絲威廉絲昨於奧克蘭經典賽女單首圈以直落兩盤擊敗美籍對手，以勝仗展開其職業生涯第30個賽季，今早在次圈鬥中國籍球手朱琳。

佐高域返澳洲首擊過關

至於佐高域在阿德萊德國際賽雙線出擊，繼雙打一輪遊後，昨在單打首圈以盤數2：0過關，取得今季首勝。這名塞爾維亞籍前一哥去年因沒有接種新冠疫苗，違反當時的防疫措施而被驅逐出境，而他昨步出球場時，球迷即高呼其名字，以示支持。