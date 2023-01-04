米曹怒轟71分領騎士滅牛 高比後17年來最高得分 「載史冊感榮幸」

騎士昨仗甫開賽便一直落後，次節一度被拋離21分，但在米曹領銜下一路力追，直至第4節餘1分鐘首扳平，惟很快再被公牛領先下，這名26歲後衛於賽事餘下7.4秒落後3分時博得兩記罰球，他射入首球後，第2球故意射失，並衝前自己搶下進攻籃板再上籃得分，將比數追成130平手，加上最後3秒公牛的最後攻勢未能得手，雙方須打加時。

打完4節已入58分的米曹，在加時持續火熱手感，5分鐘內再入13分，終領軍在主場以145：134力克公牛。米曹是役上陣50分鐘34投22中，包括7記三分，並射入20記罰球，全場獨取71分，不但寫下個人生涯新高，亦是聯盟史上並列第6高得分的球員，看齊名宿大衛羅賓遜及比羅。而他亦貢獻8個籃板及11次助攻，成史上首名單場得分「70+」兼有雙位數助攻的球員。

連同米曹在內，NBA史上只有7名球員共12次曾單場得分「70+」，當中已故傳奇張伯倫包辦了當中的6次，而對上一次有球員拿下71分或以上，則要數到2006年1月由另一已故傳奇高比拜仁攻入的81分，亦是史上第2高得分，僅次於張伯倫在1962年3月攻入100分的紀錄。

歷來第7人得分「70+」

湯臣三分雨助勇士五連勝

賽後米曹表示：「能與張伯倫這樣的傳奇一起載入史冊，是我的榮幸。但我一直相信自己的能力，相信自己有能力成為聯盟最佳球員之一，這信念由進聯盟起未曾改變。」主帥碧克史達夫亦大讚對方道：「這天我們見證了NBA史上其中一場經典。米曹證明了自己的能力，同時亦保持團隊合作精神，怎能不令大家愛上他呢？」

其餘賽事方面，衛冕的金州勇士有射手基利湯臣攻入54分，包括10記三分，領銜主場戰至雙加時以143：141險勝阿特蘭大鷹隊，取下五連勝。至於布魯克林籃網則在主場以139：103大勝聖安東尼奧馬刺，取十二連勝續守東岸次席。