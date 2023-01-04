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2023年1月4日星期三
逾20萬人山度士主場送別比利 巴西總統盧拉列席 恩范天奴倡各國球場命名紀念
利物浦開年出師不利 85年來首負賓福特 高普認對手值得獲勝
安素費南迪斯傳為上車罷操
不敗拿玻里復賽首擊征國米 與馬拉當拿並論 格魯吉亞新星感鼓舞
C朗抵沙特 加盟艾納沙儀式門票秒售罄
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米曹怒轟71分領騎士滅牛 高比後17年來最高得分 「載史冊感榮幸」
「女金剛」娜華蒂露娃身患兩癌
體壇快訊：55歲拉力賽傳奇車禍亡
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【明報專訊】（請看附圖）
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