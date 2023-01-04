不敗拿玻里復賽首擊征國米 與馬拉當拿並論 格魯吉亞新星感鼓舞

拿玻里是目前五大聯賽唯一不敗之師，在世界盃開戰前破隊史的連贏11場下，以15戰得41分領前，暫拋離次席AC米蘭8分，正朝向睽違33年的意甲冠軍進發，而其主要功臣是以9球暫列射手榜首位的尼日利亞隊射手域陀奧森漢，以及獨取6球和交出5次助攻的格魯吉亞國腳翼鋒基華拉斯基利亞，後者已與上次奪標功臣、已故球王馬拉當拿相提並論，獲球迷稱為「基華拉當拿」。他說：「那不勒斯熱愛足球。這是每個人都明白的。作為球員，當整個城市都為你歡呼，不斷傳遞對你的愛，確是一種激勵。我喜歡被稱為基華拉當拿，它令我感到榮幸。」

奧祖亞勢地標鬥AC米蘭

盧卡古自去年10月尾後，便因傷未為暫列第5的國米披甲，他其後帶傷出席世盃也乏善足陳，而疑陷入「黃昏一代」困局的比利時隊亦告分組賽出局。盧卡古說：「直至某支球隊奪標前，任何事都能發生，這就是我們踢足球的原因。」此外，米蘭今晚作客沙蘭力坦拿則有前鋒奧歷治等5將缺陣，而對方新加盟的37歲墨西哥隊門將奧祖亞勢「地標」。