利物浦開年出師不利 85年來首負賓福特 高普認對手值得獲勝

兩軍是役都未能以完整陣容出戰，利物浦新兵加普仍未獲批工作簽證，續在看台觀戰；賓福特則有首席射手艾雲東尼因傷缺陣。主場出擊的賓福特先在19分鐘，藉對方中堅伊巴希馬干拿迪在角球解圍誤擺烏龍開紀錄。昨仗雙方共有3個入球被視像裁判（VAR）推翻，包括賓福特前鋒尤尼韋沙兩度破門均被指越位，這名26歲剛果民主共和國國腳於完半場前終頭槌建功，助兩球領先。

紅軍換邊後初段輪到前鋒達雲紐尼斯入球被判越位「食詐糊」。戰至51分鐘由阿歷士張伯倫頭槌追回一球。紅軍控球率達73%，惟賓福特憑進攻效率制勝，全場10射7中，於84分鐘由麥比奧莫於反擊力壓干拿迪射成3：1。利物浦結束聯賽四連勝後17戰28分排第6，今季聯賽已失23分，超過上季全季的22分；賓福特則18戰26分，多踢一場只少紅軍2分。

賓福特今季鬥Big 6僅錄1敗

賓福特自1938年來首次擊敗利物浦，「蜜蜂軍」今季面對「Big 6」取得3勝2和1負，包括擊敗曼聯、曼城及利物浦，僅主場不敵榜首的阿仙奴。

高普賽後抱怨球證執法，指對手球員不時在死球攻勢利用「灰色地帶」犯規，令麾下難以招架，「第3個失球明顯是犯規，應判無效」，但他承認對手值得獲勝，「面對賓福特付諸一切的決心，球隊顯然未應付好戰鬥，最終付上代價」。賓福特領隊法蘭克則反駁若沒有VAR，球隊上半場有兩個入球都應成立，「不會再有更難入球的比賽了」。

高普怨對手藉「灰色地帶」犯規

利物浦名宿加歷查表示，球隊應加緊中場位置增兵。據報紅軍有意羅致狼隊中場馬菲奧斯紐尼斯，這名24歲葡萄牙隊攻中轉會費或超過5000萬鎊（約4.7億港元）。