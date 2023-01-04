逾20萬人山度士主場送別比利 巴西總統盧拉列席 恩范天奴倡各國球場命名紀念

山度士於巴西時間周一上10時開始，在主場為比利舉行24小時遺體告別和守靈儀式，據報在儀式未開始前，人潮已陸續出現，排隊悼念人數長達2公里，當時曾估計參與者或將多達數十萬人。在追悼會上，據報比利的百歲母親亦帶病出席，而其長子伊甸奴和巴西前國腳中場薛羅拔圖，均曾幫助將比利的棺木放在球場上，至於未有出席的巴西國腳前鋒尼馬及翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞等則送上花圈致意。

名宿薛羅拔圖協助移靈

現役森巴兵送花圈致意

FIFA會長恩范天奴說：「將要求所有成員國至少命名一個體育場來紀念比利，好讓後人也知道他對足球的重要性。」隨着巴西新任總統盧拉「壓軸」出席是次吊唁，向唯一曾三奪世界盃冠軍的比利表達敬意和尊重後，追悼會也告結束，其後靈車載着比利的靈柩在桑托斯市緩慢遊行，最終抵達距離山度士主場約1公里的公墓下葬。與傳統的墓園不同，這座公墓是一棟高層建築，共有32層，號稱是全球最高的「垂直公墓」。

秘魯去年738嬰兒取名比利

比利於去年12月29日在聖保羅市一間醫院病逝，享年82歲。據另一南美洲國家秘魯的政府透露，到去年底，已有738名嬰兒註冊了比利、比利皇帝（King Pele）和比利的真名字，足以反映南美對比利的敬重程度。