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2023年1月3日星期二
阿仙奴誓拆紐鞏榜首 奧迪加特促奮戰求進 雲格讚如年輕法比加斯
曼聯爭四連勝 迪基亞減薪續約在望
車路士遭逼和成績近7季最差 樸達認不濟拒談爭前四
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港將李振豪退役 「夢幻」總結13年生涯
吳詠琳戰男將摘季 盼改善爭世界賽席位
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【明報專訊】（請看附圖）
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