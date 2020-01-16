PSG榜首戰負朗斯 跨季32場不敗告終

美斯尼馬缺陣 榜首優勢餘4分

PSG在美斯首奪世界盃後仍未歸隊，尼馬又因上周對斯特拉斯堡領紅被逐而停賽，前場只得基利安麥巴比顯得獨力難支，昨仗表現令人失望。主隊開賽僅5分鐘攻破大門。PSG的20歲小將伊基迪基於3分鐘後扳平。朗斯其後在上、下半場再入一球，終勝3：1，17戰40分追至落後PSG差4分。

五大聯賽僅餘拿玻里不敗 洛夫雲回巢里昂

PSG今季首16輪法甲14勝2和，不敗走勢於各項賽事第23場告終，今季歐洲五大聯賽只餘拿玻里在意甲仍不敗。30歲意大利中場馬高華拉堤剛續約至2026年，為PSG第400場上陣卻敗北而回。PSG隊長馬昆賀斯稱，不能以美斯和尼馬缺陣為輸波藉口，「我們需要尋回團隊凝聚力、效率和比賽強度」。

PSG主帥加迪亞承認球隊表現缺乏整體，對手值得獲勝。他確認兩名球星麥巴比與阿舒拉夫，將於周六法國足總盃64強作客查多魯休戰。效力辛尼特的33歲克羅地亞隊中堅洛夫雲，則落實以200萬歐元（約1667萬港元）轉會費回巢里昂，簽約至2025年。