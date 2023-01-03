曼聯爭四連勝 迪基亞減薪續約在望

曼聯相隔1年零3個月重返英超前4名後，明晨主場迎戰般尼茅夫爭聯賽四連勝。「紅魔」本月轉會窗重開後尋求借用前鋒之餘，據報跟門將迪基亞減薪續約亦有望成事。

距超越舒米高不失紀錄餘5場

曼聯在英超16戰32分，自2021年9月後再度升上前4，紅魔今季防守有所改善，迪基亞近兩仗保持不失後，今季英超7場零失球，在20隊中排第2，僅次紐卡素門將尼克普比的9場。32歲的他上周作客狼隊屢救險球助全取3分，若多5場不失，將超越舒米高成曼聯史上不失球場數最多的門將。迪基亞已效曼聯12季將於今夏約滿，其周薪高達37.5萬鎊（約353萬港元），這名西班牙籍門神已跟會方談判，據報願意減薪留隊，續為紅魔把關。

另外，今季只曾在英格蘭聯賽盃上陣兩次的曼聯借將龍門杜巴夫卡，昨被紐卡素提早半年回收。

曼聯今季攻力為人詬病，至今在聯賽只入24球，需羅致新前鋒填補基斯坦奴朗拿度（C朗）解約離隊空缺。《The Athletic》報道，曼聯與阿仙奴都有意借用馬德里體育會鋒將祖奧菲歷斯，惟這名23歲葡萄牙國腳借用費及薪酬總值2100萬歐元（約1.75億港元），加上紅魔班主格拉沙家族計畫今年首季度出售球會，預算或難以負擔。