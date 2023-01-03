阿仙奴誓拆紐鞏榜首 奧迪加特促奮戰求進 雲格讚如年輕法比加斯

阿仙奴vs.紐卡素 now611/621台 明晨03：45直播

阿仙奴延續卡塔爾世界盃前的英超強勢，過去兩仗碰韋斯咸和白禮頓全取6分，而明晨迎戰紐卡素是9天內的第3場。馬田奧迪加特聯賽累計入7球和有5個助攻，被前領隊雲格大讚道：「早在他15歲時，我便非常渴望簽入他。他的表現真的像是年輕時的法比加斯。他已發展成為一個踢法全面的球員，能非常冷靜地分析比賽，而且為人腳踏實地。」生於1987年的法比加斯先在巴塞隆拿青訓，其後轉到阿仙奴繼續訓練，於2003年展開職業賽生涯，21歲便被雲格委任為隊長，在2011年回巢巴塞，之後加盟車路士和摩納哥，今夏以35歲之齡轉會意乙球隊科木。

阿仙奴領隊阿迪達亦不吝稱讚奧迪加特道：「他正在做我們希望他做的事情，那就是帶領球隊和努力不懈，並在每仗時刻為我們提供所需的東西。他已代表球會和球隊的價值，而且既然已是挪威隊長，成為阿仙奴領袖也屬合理。」

阿迪達：任阿仙奴領袖當之無愧

奧迪加特仍欲協助球隊更上一層樓，他說：「我們不會理會在聯賽的7分優勢，而是明白能繼續進步就是最好的事情。我們的工作就是奮戰下去，在用球或無球在腳，以及叩關等各方面做得更好，並續踢出好的足球。」

紐卡素暫落後阿仙奴9分，此役也是他們連同英格蘭聯賽盃16強在內，15天內第4場比賽。他們自沙特阿拉伯主權基金（PIF）於2021年10月入主後，近年大灑金錢招兵，今季即有收成，而至上場英超與列斯聯互交白卷，才在各項賽事八連勝斷纜，但仍位列季席，領前少踢1場的「四哥」曼聯兩分。

古馬雷斯成喜鵲爭勝關鍵

「喜鵲」今季成績突出除需歸功於分別入9球和6球的前鋒米基爾阿米朗及哥林威爾遜外，中場主力般奴古馬雷斯亦應記一功，這名早前代表巴西參戰世盃的25歲球星在聯賽獨取3球外，亦三度為阿米朗鋪橋搭路，故此，他與奧迪加特的較量已成為這場大戰的另一焦點。