當錫續勇揚威得州打吡 近5仗三度「50+」 獨行俠拔刺六連勝

敵帥普波域治讚籃球智商高

23歲的斯洛文尼亞籍後衛盧卡當錫早被視為籃壇未來巨星，今季表現更是大爆發，昨仗於得州打吡作客馬刺，個人貢獻51分、6個籃板、9次助攻及4次偷截，助獨行俠以126：125險勝，取下六連勝，賽後以21勝16負升上西岸第4位。

當錫近5場第3次單場得分「50+」，令他成為NBA史上首名連續5場賽事內，合共得分逾250、籃板及助攻各取至少50的球員。目前他在聯盟得分榜以場均34.2分高踞榜首之餘，場均8.9次助攻及1.7次偷截，均名列聯盟前5名內，表現甚具統治力。

賽後他稱未有在意自己的數據，「取得51分對個人而言雖是值得開心的事，但比賽時我只會想着怎樣幫球隊拿下勝利」。而馬刺名帥普波域治亦大讚對道：「己隊是役已表現得很好，未能取勝主因在當錫的個人能力吧，他是非凡的球員，籃球智商也超乎想像。」

另外，布魯克林籃網昨在兩大球星艾榮及杜蘭特合取51分，連同另外4將得分同樣上雙，作客以123：106輕取夏洛特黃蜂，取下十一連勝，以24勝12負續守東岸次席。至於邁阿密熱火昨憑得分後衛泰萊希路射入絕殺三分球，作客以126：123擊退猶他爵士，以19勝18負暫列東岸第7位。