美斯回首舊年感激家人 拿度澳洲戰聯合盃 續為生涯拼搏

美斯去年底於卡塔爾出戰個人第五次世界盃決賽周，終領阿根廷隊相隔36年再奪冠，亦圓了自己的世盃冠軍夢，為球王之名畫上重要一筆。總結2022年，他在社交網表示：「一年結束了，我永遠無法忘記。我一直追求的夢想終於實現了。不過，若無法與我美好的家庭分享，一切就變得沒有價值了，他們是我所擁有最美好的事物。還有一些一直支持我的朋友，是他們在我每次遇上挫折時，從旁扶持着我。」此外，他亦不忘向支持者道謝，形容一起分享這圓夢的旅程感到不可思議，認為若非世界各地球迷的鼓勵，自己不可能達到目前這成就，「在此祝大家身體健康，精力充沛，在2023年繼續快樂，給各位大大的擁抱！」

薩維利夫聯合盃復出 德國隊出師不利

36歲網壇巨星拿度則在比賽中度過新歲，正在澳洲出戰聯合盃的他，在社交網表明將續為球員生涯拼搏。而與他在去年法國公開賽交手時重傷的德國名將阿歷山大薩維利夫，長休後亦復出征戰聯合盃，拿度昨上載與對方的合照，為對方的復出感欣喜。比賽方面，D組的西班牙隊首擊面對英國隊，拿度打頭陣鬥早前在香港戰畢挑戰賽的諾利，雖先贏一盤6：3，但及後連輸兩盤3：6、4：6反負，最終「狂牛」亦以場數1：4落敗。至於德國隊於C組首戰面對捷克隊，薩維利夫在單打以直落兩盤不敵利赫卡，雖然他及後在雙打伙拍隊友獲勝，但終仍以場數2：3告負。

港將慶新年 劉慕裳難忘升世界第2

另外，一眾港將亦分別在社交網留言慶祝新年，其中空手道名將劉慕裳為2022年的成績感恩，並為世界排名升上第2位及首次入圍世界運動會而高興，她更笑言終於不用回港隔離，以及訓練拍檔相隔兩年終於可來港交流，皆令其感到欣慰。