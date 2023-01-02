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2023年1月2日星期一
廠兵凱旋迎新年 阿迪達豪言爭冠 五連勝拋離曼城7分居首 奧迪加特傳射獲讚「足球界奧蘇利雲」
熱刺敗走維拉 復賽不勝守第5
雲迪積克認紅軍防守欠穩 新兵加普難趕及征賓福特
蘇亞雷斯簽約甘美奧兩年 膺巴甲高薪一族
皇蘇小勝守第3續追皇馬巴塞
足壇快遞：理文東方菁英盃齊捷
電視精選
美斯回首舊年感激家人 拿度澳洲戰聯合盃 續為生涯拼搏
當錫續勇揚威得州打吡 近5仗三度「50+」 獨行俠拔刺六連勝
體壇快訊：東方征泰迎ABL首擊
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【明報專訊】（請看附圖）
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