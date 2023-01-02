足壇快遞：理文東方菁英盃齊捷

丹尼爾涉性侵受查

早前隨巴西隊征戰世界盃的39歲老將丹尼爾，據報日前於西班牙巴塞隆拿一間夜總會涉嫌性侵一名女子，目前案件已由當地警方着手調查，這名曾效力巴塞、現為墨西哥球會普馬斯的球星暫未被捕。據其友人向當地傳媒表示，丹尼爾只曾短暫逗留，否認丹尼爾涉事。

史葛柏加掌布魯日

去年8月底被英超球會般尼茅夫解僱的主帥史葛柏加，昨落實接掌布魯日。這支比利時班霸早前在歐聯B組力壓利華古遜及馬德里體育會取次名出線，將在下月出戰16強面對賓菲加，亦將是柏加執教生涯首領軍踢歐洲賽。不過，該會連同友賽在內，各項賽事近8戰不勝，料其首要任務是帶領球隊重返勝軌。

日職擬改年中開季

據共同社報道，日本足總正與日職賽會商討未來將球季改至年中開季的方案，除看齊歐洲主流聯賽的賽季時間，亦有助配合今年改至年中才展開的亞洲聯賽冠軍盃賽期。惟據報北部球會擔心在冬季舉行賽事，不但受積雪影響賽程，亦很可能減低球迷入場意欲，傾向反對方案。