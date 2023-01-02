雲迪積克認紅軍防守欠穩 新兵加普難趕及征賓福特

利物浦上周三公布加普將由燕豪芬加盟，但荷甲轉會窗要到今日才重開，領隊高普稱對加普趕及註冊出戰明晨比賽並不樂觀：「因為足總昨天也放假，今午之前定必先處理積壓的文件。我們也不急於派他上陣，所以相信要到對狼隊一仗（加普才上會上陣）。」高普又稱自己未曾透過雲迪積克傳話，驅使對方在荷蘭隊出戰世界盃時，遊說加普加盟。

「紅軍」上仗僅靠李斯特城兩個烏龍球而取得英超四連勝，但亦連續6仗有失球，雲迪積克指全取3分最重要，但同意球隊需要改善表現，尤其賓福特同樣世盃後復賽不敗，士氣旺盛。他們上季作客賓福特時，兩度領先都被對方扳平3：3。翼衛阿歷山大阿諾特則承諾會改善防守，又覺得前鋒達雲紐尼斯快將重拾射門鞋。

戴亞斯祖達缺陣 6將上陣成疑

利物浦是役續有路爾斯戴亞斯及迪亞高祖達缺陣，安德魯羅拔臣、哈維艾利洛等6將上陣成疑。至於主隊賓福特射手艾雲東尼日前對韋斯咸補時膝部受傷，需擔架抬出場，主帥法蘭克表示傷勢不嚴重，但未提到此仗能否上陣。