熱刺敗走維拉 復賽不勝守第5

馬天尼斯上月助阿根廷隊在世盃擊敗法國後，隨隊返國慶祝多天，兩日前才歸隊，故主帥艾馬利是役續起用瑞典門將羅賓奧臣。另一阿根廷冠軍成員基斯甸羅美路，則為熱刺正選上陣。上半場除了熱刺箭頭哈利卡尼頭槌被艾舒利楊格護空門，其餘時間戰情平淡，反是熱刺翼鋒孫興慜一次失去控球後，摘除保護面罩作賽更受注目。

直至50分鐘，維拉中場杜格拉斯雷斯遠射，洛里斯接波甩手，被奧尼屈堅斯助攻貝安迪亞打破悶局。主隊至73分鐘在中圈搶得卡尼腳下球，三中場保巴卡卡馬拉、約翰麥甘尼與雷斯合力策動反擊，最終由後者埋齋贏兩球，近4場取9分。

車路士斥逾3億再增兵

另一倫敦球會車路士在賣盤後的首個轉會窗即大展拳腳，早前從華斯高簽入的18歲中場安德里山度士，已抵英完成轉會手續。歐洲傳媒亦廣泛報道，「藍戰士」昨以3800萬歐元（約3.18億港元），收購21歲摩納哥中堅班洛特巴迪亞舒尼，成為冬窗第2簽。至於球會正力斟的賓菲加阿根廷隊新星安素費南迪斯，據報球員已同意加盟。