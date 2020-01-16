廠兵凱旋迎新年 阿迪達豪言爭冠 五連勝拋離曼城7分居首 奧迪加特傳射獲讚「足球界奧蘇利雲」

雲格稱無弱點 沙卡專注鬥喜鵲

「兵工廠」雖續缺箭頭加比爾捷西斯，但開賽66秒即由布卡約沙卡先開紀錄。奧迪加特、尼基迪亞與加比爾馬天尼利之後亦有進帳，其中馬天尼利埋齋一球，來自隊長奧迪加特後場傳出致命直線。這名挪威籍中場本季累積7入球5助攻，是役另有一次禁區內避過4名主隊球員妙傳馬天尼利，僅未轉化為入球，表現獲各方盛讚。球隊名宿麥臣稱他足與曼城中場奇雲迪布尼相比，「是足球界的奧蘇利雲」。

阿仙奴今季英超只曾作客不敵曼聯及賽和修咸頓失分，16戰43分是聯賽第5支球隊達此成就。阿迪達表示賽前已知曼城遭愛華頓逼和，今仗獲勝將擴大雙方差距至7分：「白禮頓不易應付，你不能期望今仗可以保持清白，不過己隊有足夠的爭勝心。成功基於我們的表現而非其他賽果。」兵工廠前帥雲格則稱：「球隊有足夠條件走到最後。非常多的入球機會，亦看不到有任何弱點。」會方賽前據報已啟動中堅威廉沙列巴的續約1年條款。

白禮頓寫隊史 三笘薰盼續成長

對比去年同期落後曼城12分，翼鋒沙卡表明球隊現時的位置令人難以置信，但球季仍未過半，不會想爭標的事，只會專注好下場比賽，「因為我們知道紐卡素今季表現相當好」。落後9分排第3的「喜鵲」，周三凌晨將造訪酋長球場。

昨仗控球率達68%的白禮頓，未能守住阿仙奴快速反擊，但主場連敗後仍以第8名過新年，創下隊史頂級聯賽最佳成績。25歲日本國腳翼鋒三笘薰是役破蛋，末段更幾乎梅開二度，掀起賽事高潮，惟因越位「食詐糊」。他上半年助聖基萊斯聯贏得比利時聯賽亞軍，外借回歸「海鷗」後，在世界盃前已搶得正選，總結今年表現時指：「毫無疑問今年非常重要，己隊需繼續成長，踏入新階段。」

較早時間賽和愛華頓的曼城，領隊哥迪奧拿認為球隊發揮已不俗，但抱怨球證執法尺度不一：「艾寧夏蘭特飛剷沒錯應被罰黃牌，我也警告他不要被逐，但基亞利殊三番四次被踢跌，球證沒任何跟進。」