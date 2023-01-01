C朗轉戰沙特 簽艾納沙兩年半 料成體壇最高薪

C朗早前隨葡萄牙隊出戰世界盃前，接受訪問公開批評曼聯管理不善，最終雙方解約收場。這名37歲球星早在世盃期間，已傳出獲沙特超聯9屆盟主艾納沙力斟，勢轉戰中東，昨晨終落實加盟。艾納沙在聲明中表示：「歷史時刻已發生，這筆交易不但有助於本會邁向成功，更激勵我們的聯賽、我們的國家和未來子孫後代，成就更好的自己。歡迎你，基斯坦奴！」

傳任沙特申辦世盃大使

據著名轉會體育記者羅曼奴消息指出，雙方簽下一紙兩年半合約至2025年夏天，年薪高達約2億歐元（約16.6億港元），當中包含商業合作條款。西班牙《馬卡報》指條款是C朗出任沙特申辦2030年世界盃的大使。根據美國福布斯2022年的體壇收入排行榜，榜首的C朗宿敵美斯，在前年的估算收入為1.3億美元（約10.1億港元）；換言之，C朗簽下的是足球壇以至體壇史上最貴合約。早前先披露C朗獲艾納沙聘約的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，C朗方面直至上周都未收到來自歐洲的更好報價，終同意加盟目前排沙特超次席艾納沙。

曾言拒赴美國卡塔爾聯賽 網民：幸未提沙特

對於C朗淡出歐洲球壇，其曼聯前隊友加利尼維利表示感到傷心，但也覺得C朗已過高峰，無可避免走下神壇。不少人就重提C朗在2015年一段電視訪問，曾明言希望在頂級聯賽結束生涯，「而非在美國、卡塔爾或迪拜」，有網民笑言C朗可幸當年未說到沙特，又謂沙特在卡塔爾世界盃曾擊敗阿根廷隊，是足球殿堂級球隊。