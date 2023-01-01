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2023年1月1日星期日
胞妹：比利坦然面對生死 信「一切在上帝掌握中」 百歲母未悉死訊
家屬倡山度士10號戰衣「榮休」 薛高反對
美俄元首哀悼 普京讚「巴西出類拔萃的孩子」
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李思穎全國賽奪金 盡攬三色獎牌
體壇快訊：傑志外援文尼亞斯離隊
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夏蘭特連續3場入球 曼城仍遭愛華頓逼和
世盃決賽門將元旦較量 干地：馬天尼斯難與洛里斯並論
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【明報專訊】（請看附圖）
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