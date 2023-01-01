胞妹：比利坦然面對生死 信「一切在上帝掌握中」 百歲母未悉死訊

82歲的比利上月21日傳出結腸癌病情惡化，需在巴西聖保羅繼續留醫。比她年輕4歲的瑪莉雅向ESPN巴西分部表示，當日是比利最後一次與家人交談，她說：「比利已感受到生命進入倒數，但他很平靜，也很虔誠地說『一切在上帝掌握中』。我回答『對的，祂知道合適的時機』。」瑪莉雅補充謂，上月100歲生日的母親施莉絲蒂（Celeste Arantes），近期在家中也神志不清，家人只向她稱比利病重入院，未交代死訊。

憶童年點滴 稱胞兄樂意聆聽

瑪莉雅在ESPN的訪問中也回憶與比利度過快樂童年，長大後甚少爭鬧，是非常好的聆聽對象，無論物質或情緒上都照顧到身邊人，亦提到家人慣以暱稱「Dico」稱呼比利，而非其本名Edson或官方名字Pele：「Dico，或是其他人所知的Pele，他的足球事業和成就很難被超越。他不需用九牛二虎之力去得到世人認可，這種境界很難去用言語解釋。」

至於曾在比利母會山度士司職門將的長子伊甸奴，則上載父親、祖父與叔父的合照稱，「這攻擊組合已無懈可擊，有一天我會加入成為守門員」，呼應比利在天國踢球的遺願。巴西傳媒則繼續翻炒比利一生鮮為人知的秘聞，包括他成為山度士主力前，會方曾一度考慮將他售予競爭對手華斯高，後者猶豫不決才未成事。

同名球員被安息祝福洗版

CNN報道誤用非洲傳奇照片

另外，不少球迷網上哀悼比利仙遊，但連帶與他同名或姓氏相近的球員，都被安息祝福洗版，包括自由身的37歲意大利前國腳加斯安奴柏利、葡超法馬利卡奧的31歲布基納法索中場貝尼，有人表明留言純屬玩笑。

美國有線新聞網絡（CNN）也被揭發「中伏」，誤用加納籍三屆非洲足球先生Abedi Pele的照片報道比利死訊，令人啼笑皆非。現年58歲的Abedi Pele被認為是史上其中一位最出色的非洲球員，乃法甲馬賽1993年贏歐聯冠軍的正選翼鋒。其子佐敦阿休及安祖阿休是上月世界盃加納隊主力。