車路士傳天價斟安素費南迪斯 賓菲加拒冬季放人

雷哥斯達冀力挽至季尾

列斯占士再傷休戰1個月

安素費南迪斯於早前世界盃決賽周表現出色，成阿根廷隊奪冠功臣之一，賽後傳出獲多間歐洲豪門垂青。據英媒消息指，曼聯及利物浦已退出爭逐行列，車路士則成為冬窗期內唯一追隨者。雖有傳費南迪斯已初步同意加盟藍戰士，但由於這名21歲中場在賓菲加的合約附有1.2億歐元買斷條款，若要成事將打破車路士的隊史轉會費紀錄。賓菲加主席雷哥斯達昨發聲明重申，會方希望留用對方至季尾，暫無意放人。此外，日前復出後再傷出的車路士後衛列斯占士，昨證實因膝傷需休養1個月。

曼聯征狼隊 利辛度歸隊候命

另外，曼聯今晚於除夕早場作客狼隊，力爭各項正式賽事四連勝，陣中阿根廷國腳後衛利辛度馬天尼斯近日已歸隊復操，是役可候命。至於主隊日前落實由馬德里體育會借用巴西國腳前鋒馬菲奧斯根夏，雖他近日已抵埗，但因要待元旦日才完成轉會手續，今仗未能披甲。

暫列第3的紐卡素今晚迎戰列斯聯，這支新晉豪門主帥艾迪賀維賽前透露，會方有意在冬窗續加強兵力，但承認要在季中簽得心頭好絕非易事，直言「上次冬窗能簽下捷比亞已是難能可貴」。