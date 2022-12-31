阿仙奴除夕快車現隱憂 缺主耶穌礙逼搶 有利白禮頓傳控踢法

「主耶穌」加比爾捷西斯為巴西出戰世界盃時受傷，預計兩個月後才復出。雖然他之前10場為「兵工廠」比賽沒有入球，但無球走位及前場逼搶功架，非上場對韋斯咸時擔正的尼基迪亞所能及。鑑於白禮頓較擅傳控組織，近5季對賽取4勝3和3負較佳成績，都顯示阿仙奴今仗隱憂不少。

白禮頓與意籍教練迪施比經過磨合期後，在世盃前已顯著回勇，上輪復賽亦以3：1輕取修咸頓，但悍將摩西斯卡些度累滿黃牌停賽，另一中場阿歷斯麥亞里士打戰畢世界盃後未歸隊，或放生馬田奧迪加特等一眾阿仙奴進攻中場。阿仙奴則有富安健洋、辛真高及伊美路維可復出，前者料可與白禮頓的三笘薰上演日本對決。

另一方面，阿仙奴早前求購21歲新星麥歷失敗，薩克達方面表明：「6000萬歐元（約5億港元）不足以買麥歷，我們期望出價去到基亞利殊（1億鎊，約9.4億港元轉投曼城）的水平。」薩克達與麥歷合約至2026年才到期，不急於拋售這名烏克蘭國腳。

哥帥證艾華利斯未歸隊

先出賽的曼城今晚需力克不足72小時踢兩場的考驗，料祖奧簡斯路、基爾獲加等世界盃歸隊球員會復任正選。領隊哥迪奧拿則證實，陣中的阿根廷隊世界盃奪冠功臣前鋒祖利安艾華利斯新年後才會歸隊，今仗續需倚重艾寧夏蘭特，認為對方在入球以外，其他能力亦正持續進步。來訪的愛華頓則有前鋒卡維特利雲及中堅高亞迪復出。