港足睽違半世紀重返亞洲盃 傑志亞冠盃闖16強寫最佳

香港今年1月遇上第五波疫情，政府1月7日起關閉體育場所。香港足球總會翌月底宣布2021/22年球季港超及所有盃賽取消，是頂級聯賽自二戰後首腰斬。至8月底展開新球季，相隔逾半年重燃戰火。

上季港超雖腰斬收場，但需出戰亞洲賽的球隊並無怠慢，傑志和理文先後拉隊赴泰國集訓備戰。參與亞冠盃的傑志，更於分組賽J組以最佳次名之一出線，雖終在16強止步，仍創本地球會參與亞冠改制後最佳成績。另一港超代表東方，則在亞協盃東亞區分組賽力壓理文及臺南市FC出線後，於跨區4強止步。

港足1月迎來挪威籍新帥安達臣後，一改以往死守形象大踢進攻足球，並領軍在亞洲盃外圍賽接連擊敗阿富汗及柬埔寨隊，提早一輪鎖定出線決賽周，將相隔逾半世紀再次亮相這項亞洲大賽。

主場兩戰緬甸 近1.3萬人入場撐港足

此外，港足9月主場兩戰緬甸隊，近3年來首於本港球迷前獻技，兩次交手錄得1勝1和，其中開放予球迷入場一役有12,264人入場。

（體壇2022年本地大事回顧）