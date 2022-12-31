東奧功臣續佳績 張家朗何詩蓓登世界之巔

奧運冠軍張家朗今年1月在男子花劍世界盃巴黎站奪金，創下香港男將最佳成績，之後與女子重劍的江旻憓均再奪亞洲冠軍及首奪世界賽銅牌。同屬男花的蔡俊彥則在5月的仁川大獎賽摘銀，亦創個人最佳。此外，佘繕妡與李澤峰在美國大專賽站上頒獎台，鄭鐵男、梁千雨、陳諾思、陳海琳等亦在青年組屢獲國際賽殊榮，足見劍擊隊的發展基礎已相當穩固。

至於在東奧奪兩銀的何詩蓓，今年6月因腳傷缺席長池世界賽，但下半年短池賽季重拾佳態，在女子200米自由泳戰無不勝，衛冕世界冠軍，當選國際泳聯新一屆運動員委員會成員，算是對她場內外表現的一個肯定。以何甄陶、伍棹然、關鵬、Adam Chillingworth為首的男隊則步入黃金時代，過去3個月打破11項香港紀錄。

泳隊男將冒起 近3個月創11新猷

另外3個港隊東奧獎牌項目：空手道、單車及乒乓球今年未有重大突破。升上空手道女子個人形世界第二的劉慕裳，已連續12項國際賽登上頒獎台，續仍等待首面大賽金牌。乒乓球隊主力杜凱琹、黃鎮廷等在單打表現亦略顯失色，而蘇慧音今季大部分時間受右手神經傷勢影響，可幸有朱成竹冒起補上。有李慧詩淡出的單車隊，則仍在培育接班人。

（體壇2022年本地大事回顧）