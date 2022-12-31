疫後復常 冬盡春來 多項體壇大賽復辦 港將昂首杭州亞運

明報體育組

隨本港防疫政策逐步鬆綁，不少本地體育盛事今年底復辦，香港桌球大師賽在10月打頭陣上演，賽事睽違5年再辦，傅家俊在港人見證下展開神奇之旅，他在8強淘汰施比，4強與希堅斯戰至決勝局，終轟出一棒147滿分反勝晉級。傅家俊與「火箭」奧蘇利雲會師決賽，吸引逾8000球迷到紅館捧場寫世界桌球壇入座紀錄，最終收穫亞軍。此外，香港桌球今年成績驕人，新星張家瑋在世界運動會歷史性奪金、「四眼Cue后」吳安儀在職業賽更三度獲勝。

香港國際七人欖球賽闊別3年，11月回歸大球場上演，3天賽事累積逾6.5萬人次入場，球迷更獲准於看台上飲食。主場出擊的港隊最終在名次賽不敵日本隊，老將姚錦成賽後坦言不甘，有意多戰一年才掛靴。至於維港泳、香港壁球公開賽、香港單車節、香港劍擊公開錦標賽等，也在10至12月相繼上演。

香港籃球總會聯同國際籃聯（FIBA）在11月舉辦3×3世界巡迴賽，邀得奧運冠軍在內的世界級勁旅來港參戰。至於香港國際網球挑戰賽則本月底壓軸上演，連奪兩項大滿貫青年組雙打錦標的新星黃澤林，自2019年首度主場出擊，並有3名世界排名頭15的球手來港，3日賽事接近滿座，以多場精彩賽事作為球迷的聖誕禮物。

除一班奧運獎牌選手之外，其他港將也在海外屢創佳績，長跑好手黃尹雋7月在澳洲黃金海岸馬拉松10公里賽跑出29分27秒，成為首名突破30分鐘大關的港將；他隨後更兩度刷新半馬港績，把紀錄推快至1小時4分30秒。此外，港隊多名新星湧現，花劍隊的鄭鐵男在世青賽稱王、泳隊新「蛙王」麥世霆在世青賽摘銅等，未來可期。

鄭鐵男麥世霆世青賽揚威

朱文佳世界賽封王膺世一

至於東京殘奧銀牌得主朱文佳，11月在殘疾人羽毛球世界賽短肢組SH6級男單決賽勝出，為香港贏得此組別的首個世界冠軍，隨後更登上該組別的「世一」寶座。

（體壇2022年本地大事回顧）