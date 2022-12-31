五度訪港 伙鍾楚紅拍廣告成佳話

兩隨山度士來港踢友賽

6仗入14球 戲院直播英姿

1970年夏天為巴西奪世界盃的比利，同年底以3屆世盃得主身分，隨巴西勁旅山度士來港踢友賽，由12月10至17日在香港大球場，與港聯共踢4場，票價10至50港元，以當年上班族月薪約200至300港元而言，絕非便宜，但最終門票仍沽清，約7.8萬人見證球王英姿。據當年報道，比利4仗悉數落場，共攻入8球，4場比數分別贏港聯4：1、4：0、5：2及4：0。

兩年後，他隨山度士於5月再訪港踢友賽，4場賽事中比利在面對英甲（現英超）球會紐卡素及港甲的加山時上陣，當年各大戲院更破天荒以大銀幕直播對紐卡素的賽事，寫下歷史一頁，最終比利在兩場均連中三元，領銜分別贏4：2及4：0，其中在面對紐卡素時曾做出連環7腳盤扭勁射入網，成當年球迷茶餘飯後熱話。而當時他更與一同來港的妻子，接受過《明報周刊》專訪，成為該期封面人物。

退役後，比利於1983年重臨香江，與當時年僅23歲的港星鍾楚紅拍攝一系列運動品牌puma的廣告，比利在廣告中展現活潑有趣一面，成一時佳話。1998年，他再訪港為匯豐銀行拍信用卡廣告，並與當年港將交流。2011年3月，他以美國球隊紐約宇宙榮譽會長身分到訪交流，並遊覽維港留影，亦是他最後一次訪港。