譜10號傳奇 別矣，比利 創現代攻中先河 拒認史上最佳

比利15歲首次為巴西甲組球會山度士上陣，翌季38場攻入58球而成為聯賽神射手，出眾體格加上射門觸覺與頭槌技術，曾令人認為他場上位置為一名前鋒。不過，比利經常墮後控球，利用靈巧盤球自製射門機會，或突破後助攻隊友，也不乏如1958年世界盃決賽對瑞典隊窩利抽射的後上金球，被視為現代進攻中場的雛形。值得一題的是，巴西當年遞交比賽名單時，未有為球員編配號碼，國際足協最終安排他穿10號，才令「10號仔」成為球隊核心進攻球員的代名詞。

生涯入球過千無人匹敵

比利自此長期穿起10號球衣，他在1962年世界盃在淘汰賽起受傷，要靠隊友助巴西隊衛冕，而在巴西隊1966年一屆分組賽出局後，兩度被剷傷的比利一度不滿執法決定，揚言杯葛賽事。比利3年後改變決定，於1970年世界盃貢獻4入球6助攻，其中決賽贏意大利4：1的先開紀錄入球後，他在隊友渣仙奴懷抱中舉右臂握拳，成為足球史上其中一個經典時刻，亦奠定其傳奇地位。比利在1971年再度退出國際賽，一直力拒歐洲富豪球會招手的他，1975年離開山度士，轉投美國球會紐約宇宙，兩年後在與母會山度士的友賽對陣射入罰球作結，以接近37歲之齡掛靴。比利生涯攻入過千球，至今仍無人能敵。

尼馬致哀 讚「令世界看見巴西」

在比利之後，已故的告魯夫及馬拉當拿，法國的施丹以至現役的美斯，都被冠以球王之名，但普遍認為比利繼往開來，是當中最佳，國際奧委會（IOC）亦曾向他頒發「二十世紀最佳運動員」獎。巴西隊現役主力尼馬昨致哀時撰文稱：「『在比利之前，10只是一個號碼』，我在人生某階段聽過這句話，但我會說這並不完整，應是『在比利之前，足球只是項運動』。比利將足球改造成藝術、娛樂，賦予貧苦、有色人種發言權，而更重要的是令世界看得到巴西。」

對於球王爭議，比利則謙稱：「人們常在比利和馬拉當拿之間爭論不休，可是迪史堤芬奴才是最好的，更為全面。」在兩年前馬拉當拿病逝時，比利亦曾許諾：「有一天在天國，我們終將一同踢球，不必入球也可慶祝相擁。」