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2022年12月30日星期五
海日生殘夜 江春入舊年
細威費達拿引退時代終結 施維雅達艾卡拉斯譜網壇新章
羽生結弦退役回饋滑冰界 薪火相傳啟發後輩延使命
輕吻世盃 球王圓夢
紅軍迎李城前簽加普 雲迪積克游說加盟 最快下周二征賓福特地標
麥巴比絕殺助PSG法甲領放 談馬天尼斯展風度無視嘲諷
活塞擊退魔術六連敗告終 3將推撞爆衝突齊被逐
體壇快訊：賓施馬復出誓領皇馬凱旋登頂
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【明報專訊】（請看附圖）
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