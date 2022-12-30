紅軍迎李城前簽加普 雲迪積克游說加盟 最快下周二征賓福特地標

韋斯咸vs.賓福特 now622台 明晨03：45直播

利物浦vs.李斯特城 now611/621台 明晨04：00直播

利物浦上兩仗先在英格蘭聯賽盃16強被曼城淘汰，後於英超作客以3：1挫阿士東維拉，以15戰得25分名列第6，被榜首阿仙奴拋離15分外，亦少「四哥」熱刺5分。「紅軍」明晨之戰續有攻擊手迪亞高祖達、路爾斯戴亞斯及羅拔圖法明奴因傷避戰，故此勢續以穆罕默德沙拿伙拍法比奧卡華奴及達雲紐尼斯攻堅。李城上場主場吞紐卡素3蛋後排第13，今次又有中場主將占士麥迪臣及丹尼斯普拉特因傷避戰，勢不利這支只多尾三球隊狼隊4分的球隊搶分。

簽約至2028年 披18號戰衣

利物浦昨宣布簽入來自燕豪芬的翼鋒加普，最快可於下周二凌晨，在英超穿上18號球衣作客賓福特時「地標」。這名23歲荷蘭國腳透露，今次是被「紅軍」的國家隊隊友守將華基爾雲迪積克說服加盟，並期待自己將來會有更好的發展。加普說：「我認為這是一間很棒的球會。我可以嘗試展示自己的能力，並爭取協助球隊取得更好成績。」他又不諱言，今次與利物浦水到渠成的關鍵，是聽取了「紅軍」的荷蘭同胞後衛華基爾雲迪積克的寶貴意見。

曼城挫列斯聯返次席

夏蘭特14場20球英超史上最快

此外，曼城昨藉中場洛迪卡斯簡迪於46分鐘開紀錄，前鋒艾寧夏蘭特在51和64分鐘獲基亞利殊助攻，作客以3：1挫列斯聯。夏蘭特今季聯賽14次上陣入20球，刷新英格蘭隊名宿菲臘斯花21場達此里程碑的紀錄，這挪威國腳說：「我賽前目標入5球，而且入球確應不止於兩個，但最重要的是曼城全取3分。我們現在必須窮追阿仙奴。」

另據報車路士昨與挪威球會莫迪達成合約前協議，勢斥資約1050萬鎊（約9800萬港元），買入對方的20歲的科特迪瓦籍前鋒大衞科芬拿。