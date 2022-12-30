羽生結弦退役回饋滑冰界 薪火相傳啟發後輩延使命

美新星馬連尼成就4A創舉

羽生去年11月因右腳關節韌帶損傷，退出花樣滑冰大獎賽，今年2月忍痛出戰北京冬奧，惟嘗試演練阿克塞爾4周半跳不果，被評定為圈數不足的4A動作，終以「梗頸四」完賽，無緣達成三連霸。

羽生新發展方向會以表演為主，同時希望以職業選手身分扶助後輩。至於美籍新星馬連尼9月在美國國際經典賽，則成功跳出4A兼完美落地，達成史無前例的創舉。他在賽後坦承受到羽生的啟發，在3月開始研究相關技巧。

俄女將華莉娃禁藥醜聞未息

至於俄籍花滑新星華莉娃在2月以15歲之齡參加北京冬季奥運會，並為俄羅斯隊贏得花滑團體金牌，但她在比賽期間被查出去年12月的藥檢不合格，除了面臨4年停賽，世界反禁藥組織亦要求取消她從去年12月25日起的所有成績，意味俄羅斯隊的冬奧冠軍或遭褫奪。

另外，俄羅斯在2月揮軍烏克蘭，國際奧委會批俄國政府的行為嚴重違反奧林匹克憲章，各運動總會亦向俄羅斯及白俄羅斯實施制裁。

（體壇--2022年國際大事回顧）