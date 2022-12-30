細威費達拿引退時代終結 施維雅達艾卡拉斯譜網壇新章

費達拿近年飽受膝傷困擾，今年沒有參加任何賽事，並於9月的利華盃後正式退役。現年41歲的他伙拍多年亦敵亦友的36歲西班牙「泥地王」拿度，於利華盃出戰雙打上演告別戰，最終以盤數1：2飲恨，正式揮別24年職業網球手生涯。

費達拿與拿度賽後一度感觸落淚，但前者表示這是一個「既甜蜜又苦澀」的決定，但強調已無遺憾。這名「瑞士天王」在1998年踏上職業網球手之路，24年來在大滿貫贏得20項男單錦標，並於2008年的北京奧運奪男雙金牌，以及六奪年終賽冠軍。

拿度力抗傷患拒言退

至於美籍網壇傳奇細威則於美網上演最後探戈，她在女單第3圈出局後，揮手淚別亞瑟艾殊場館的所有觀眾。她賽後向一眾陪伴自己成長征戰的人致謝，特別指「沒有胞姊維納絲，就沒有今天的莎蓮娜」。

細威在1999年美網主場封后，成為賽事在公開賽年代首位非裔女單冠軍，啟蒙新星嘉奧芙、兩屆美網冠軍大坂直美等多名當代黑人女將。細威歷年贏過23項大滿貫女單錦標，在年終賽5次封后，並於2012年贏得奧運金牌。

同屬「四大天王」的拿度今年初狀態大勇，連贏澳網和法網冠軍，歷史性奪得22座大滿貫錦標，惟他隨後受腳傷困擾，日前備戰新一季澳網時，也指「主要目標是重拾場上的積極情緒，同時維持競爭力」。對於佐高域來年不受澳洲防疫政策影響，能夠再次入境出戰澳網，拿度直言這對球迷是喜訊。

「一姐」巴迪急流勇退成契機

另外，澳洲前「一姐」巴迪在今年澳網奪冠後，無預警宣告退役，造就施維雅達升上世界第一，這名21歲波蘭籍新星今年在法網及美網稱后。至於西班牙籍的拿度「接班人」卡路士艾卡拉斯，以19歲4個月之齡贏得美網冠軍，成為史上最年輕的世界「一哥」。

（體壇--2022年國際大事回顧）