海日生殘夜 江春入舊年

明報體育組

2006年，美斯以未滿19歲的黃毛小子身分，首次出席世界盃，16年過去，這35歲「老黃忠」終擺脫屈居亞軍、兩次8強和1次16強出局的歷史陰霾，貢獻7個入球和3個助攻，助阿根廷隊睽違36年再次舉起大力神盃。然而，「藍白兵團」第3次稱雄世界着實先苦後甜，分組賽首戰令人震驚地以1：2反負沙特阿拉伯隊，及後修正過來連過5關，在決賽報卻上屆出局之仇，以互射12碼險勝衛冕失敗的法國隊。

亞洲非洲球隊世盃贏掌聲

C朗屢掀爭議 麥巴比夏蘭特問鼎球王

沙特成為亞洲代表球隊的「巨人殺手」模範，日本隊接着在分組賽亦連續反勝兩支前冠軍德國及西班牙隊，韓國和澳洲隊則分挫葡萄牙及丹麥隊，「藍武士」其後更破天荒首名出線，遺憾是上述3支亞洲球隊在16強一起「畢業」。

葡軍其後在8強被摩洛哥隊淘汰，惟摩軍之前已爆冷令比利時和西班牙隊稱臣，加上其他非洲球隊如喀麥隆和突尼斯隊，亦能在分組賽勇擒巴西和法國隊，所以摩軍之後在4強和季軍戰，雖連負法國及由37歲中場老將莫迪歷領軍的克羅地亞隊，但已贏盡口碑。

相比於美斯的「天堂」，也五度參加世盃的C朗是置身「地獄」。這名37歲葡軍隊長賽前與曼聯鬧翻及「分手」，接着在世盃不滿做後備，又拒與隊友向球迷致意，更與教練不咬弦，C朗姊姊及女友幫腔謾罵。C朗的皇家馬德里前隊友35歲的賓施馬，卻像酒般愈老愈香醇下首奪金球獎，卻因傷無緣代表法國參戰世盃，而其國家隊後輩24歲的基利安麥巴比，則在世盃獨取8球成神射手，今季在巴黎聖日耳門暫亦上陣21次入20球；曼城的22歲前鋒艾寧夏蘭特更披甲20次獨取26球，勢進一步確立為美斯和C朗的「球王」接班人。

車路士易主倒退 紐卡素聲名鵲起

英超方面，車路士因俄羅斯在2月尾入侵烏克蘭被制裁，連累車路士班主「油王」艾巴莫域被迫賣盤，聯賽成績大不如前，紐卡素卻在沙特財團入主後成績飛躍，現只落後榜首阿仙奴及次席曼城。

（體壇--2022年國際大事回顧）