當錫超級三雙 獨行俠四連勝 寫NBA歷史 膺MVP大熱

下半場僅休息12秒 「要去喝杯回魂啤酒」

挾三連勝的獨行俠昨仗自首節起持續落後，至完場前30秒仍被紐約人拉開9分，但由基斯甸活特跳投得手開始，他們連續4個攻勢都取得入球，包括當錫最後一個罰球故意「炸板」，藉紐約人兩將爭搶籃板互撼下，「漁人得利」取得進攻籃板並第一時間補籃成功，追至115平手完場須加時。這名23歲斯洛文尼亞籍後衛於加時再取7分，助球隊反勝126：121，續壓薩克拉門托帝王排西岸第6。四連敗的紐約人在東岸同樣排第6，而主力RJ巴列特則在是役早段傷出。

當錫昨仗除了攻入隊史兼個人新高的60分，亦取得個人生涯最多的21個籃板，加上10次助攻，成為NBA首名單場至少取60分、20籃板及10助攻的球員。下半場僅休息了12秒的他，笑言第4節最後一球上籃以為是絕殺，去到加時已累倒，「我需要去喝杯回魂啤酒」。

塞爾特人大勝火箭 76人八連捷斷纜

其餘比賽方面，東岸一哥波士頓塞爾特人雖有暫代主帥馬蘇拿眼疾缺陣，由助教D史杜達米亞臨時頂上督師，但在主將謝連布朗及塔圖合轟77分下，終在主場以126：102大勝侯斯頓火箭。而費城76人雖有安必特攻入48分，但仍作客以111︰116不敵華盛頓巫師，八連勝走勢告終。