東方簽5新兵備戰ABL 今赴獅城備戰 眾將冀寓賽於操

因疫情停辦兩年的ABL，將於明年1月2日重開，東方陣容大變，李琪、楊睿騏和吳松峻等後場大將離隊，另有5名新兵來投，包括康仁福建後衛徐遠征，3名外援哥倫比亞國手托查摩利路斯、美籍控衞巴錫和上季效力南青的加拿大籍中鋒麥洛連，至於近年征戰歐洲聯賽、曾效力南華的基拔則為血緣外援。

主帥柏利施域為楊睿騏離隊感意外

對於李琪和吳松峻離隊，主教練柏利施域表示理解，因李琪有自己的工作規劃，吳松峻則一直想到台灣發展。不過，柏利施域對楊睿騏的離開感意外，「我對Ricky的決定比較驚訝，因他上季表現很好，而我們是職業隊、有好的將來，但每人都有自己的規劃，他去新球隊也會祝福他」。領隊蔡芳裕則補充，球隊曾挽留楊睿騏，惟球員有自己生涯規劃。

對於一班新兵，主教練柏利施域讚不絕口，「ABL的賽程密集，巴錫有的是經驗和射術，在關鍵時刻可幫忙。托查摩利路斯身高2米08，能射三分又剛奪得最佳防守球員（哥倫比亞聯賽），大家也認識麥洛連和基拔，他們也是非常好的球員。」

陳兆榮：加快輪換迎密集賽程

隊長陳兆榮及徐遠成表示，由於外援上周才到港，上周三才「夫添」練習，因此仍需時磨合，但二人同樣期待於ABL與外隊交手。香港甲一聯賽在10月底完結後，新季於明年年底開打，徐遠成認為出戰ABL有助維持狀態，「上季完了，等一段長時間再打聯賽，對球員、球會都是很大的挑戰，因為我們很難維持狀態，所以己隊有比賽打已很幸運」。

東方將於下周一起，在7日內打4場比賽，分別對曼谷老虎、澳門黑熊、新加坡騰飛之獅及印尼泗水羅浮宮。陳兆榮透露球隊會加快輪換，以應付密集賽程；主教練柏利施域則期待年輕球員可在ABL汲取經驗，盡快成長。