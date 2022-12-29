體壇快訊：白俄前世界冠軍判囚12年

白蘭特解約離阿積士

荷甲次席球隊阿積士公布，與左翼衛戴利白蘭特解約，據報他將轉投比甲安特衛普或西甲皇家蘇斯達。32歲的荷蘭國腳白蘭特兩度效力阿積士共上陣220場，亦曾加盟英超曼聯4季。聯賽第7的烏德勒支則易帥，由沒有執教經驗的41歲前隊長施巴包亞取代今年7月接掌的軒克費沙。

基茲奧斯無緣主場戰聯合盃

首屆聯合盃混合隊際網球賽今於澳洲展開，其中在悉尼賽區的東道主會對英國隊，但男單世界排名第22的澳洲隊主將基茲奧斯賽前因足踝傷患未癒退賽，改由低兩位的迪文亞頂上，將迎戰英國隊的諾利。同日其他焦點對決，則有希臘的特薛斯柏斯在柏斯對戰保加利亞的狄米托夫，以及美國女將姬絲鬥捷克的保絲高娃。

基奧特利亞奧勢續約米蘭

意媒報道，暫列意甲次席的AC米蘭，決意與前鋒基奧特及拉菲爾利亞奧續約，後者據報傾向留效，另一射手伊巴謙莫域則據報要到2月歐聯淘汰賽前後才會傷癒。榜首領先8分的拿玻里，則落實中場盧保於續約至2027年，守將迪羅倫素料跟隨。意乙第3的熱拿亞則有前國腳基斯薛圖第五度效力球隊。