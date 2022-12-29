坦夏格促魔兵增火力 3蛋贈森林嫌不足 拉舒福特劍指入球紀錄

今季聯賽最大勝仗 續排第5

曼聯於19分鐘打開紀錄，基斯甸艾歷臣開地波角球予楔前柱的拉舒福特射入。23分鐘，福仔左路傳中予安東尼馬迪爾射成2：0完結上半場。53分鐘，諾定咸森林換走昨仗倒戈「紅魔」但並無射門的翼鋒連格，而坦夏格則為讓球員以戰養戰，由65分鐘開始，先後調入翼鋒加拿祖、中場雲迪碧克、費特、後衛哈利馬古尼及前鋒艾蘭加。

至87分鐘，曼聯再憑中場卡斯米路截球後，斜傳予巴西籍同胞費特射成3：0完場，也取得今季聯賽最大勝仗。紅魔賽後15戰得29分，落後多踢1場的「四哥」熱刺1分，森林則16戰得13分列尾二，與尾三的狼隊同分，只多包尾的修咸頓1分。

曼聯15戰轟23球排英超第10

曼聯近兩場英超和兩場聯賽盃連贏4場，其間共攻入11球，惟他們迄今在聯賽只入23球，未計今晨曼城對列斯聯賽前，在英超入球榜只排第10位，被以40球領前的「藍月」拋離17球。

坦夏格再次敦促麾下爭取更多入球。他說：「拉舒福特及馬迪爾都是射手，中場般奴費南迪斯亦擁有入球能力。己隊此役機會不少，卻需至末段才入第3球。賽程將會非常頻密，每3天便會有一場賽事，懂得養精蓄銳對所有人是好事。」

班主擬賣盤 增兵受限

然而，坦夏格慶幸麾下能延續世界盃的勇態，並寄望他們「保持狀態，隨着比賽的增加而繼續進步」。他又坦言希望增加一名前鋒以應對馬不停蹄的比賽，惟盛傳前日被宿敵利物浦搶去隨荷蘭隊征戰世界盃的23歲燕豪芬前鋒加普，是由於班主格拉沙家族勢出售股份，所以再無巨額收購新兵計劃。

拉舒福特冀入23球締里程碑

此外，拉舒福特近兩個月腳風甚順，連同代表英格蘭參戰世界盃的3個入球，13次披甲獨取8球，25歲的他說：「每個前鋒心中，都有一個單季入球數目。我的目標是為曼聯入22或23球。」福仔已出道8季，於2019/20年球季為曼聯取得個人單季最多的22球。