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2022年12月28日星期三
雲格首「回家」 阿仙奴破鎚四連勝 尼基迪亞初擔正即建功 傳簽烏克蘭國腳新星
曼城征列斯 夏蘭特返父親成名地
加普落實來投 利物浦贏維拉追前四
盧柏迪古英超領軍首擊取勝 狼隊脫榜尾「無暇慶祝」
不服中足協判決 武漢三鎮：與黑勢力鬥爭
杜蘭特艾榮獻近半分數 籃網擊敗騎士締九連勝
體壇快訊：東方兩華將離巢
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【明報專訊】（請看附圖）
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