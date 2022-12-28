不服中足協判決 武漢三鎮：與黑勢力鬥爭

「升班馬」武漢三鎮昨於主場以2：0擊敗浙江隊，而賽前列次席的山東泰山，則因梅州客家球員爆疫棄權不戰而勝，踢畢33輪後，兩軍同得75分，三鎮以較佳得失球居首，將在周末的煞科戰爭冠。

不過，三鎮在第32輪聯賽作客被成都蓉城絕殺一戰引發爭議，包括蓉城球員末段禁區內犯手球沒判罰12碼，以及三鎮的巴西籍外援前鋒馬爾康賽後踢場邊拱門，被罰停賽1場及罰款1萬元人民幣。

三鎮昨於官方微博發聲明：「中國足協近期做出的一系列有失公允決定已嚴重損害本俱樂部（球會）利益。在聯賽爭冠關鍵時刻，卻感受到有一雙『無形之手』在幕後操縱一切。只要武漢三鎮在中國職業聯賽存在，我們就會毫不妥協地跟中國足協黑暗勢力鬥爭。」

廣州隊提前一輪篤定降班

另外，8屆冠軍廣州隊（前稱廣州恒大）昨於主場以1：4不敵長春亞泰，33戰得17分續排第17，尚餘一輪下落後尾四的廣州城6分，自2010年後再降甲組。尾三的武漢長江則不敵成都蓉城，連同廣州隊及榜尾的河北隊一同降班。