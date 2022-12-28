曼城征列斯 夏蘭特返父親成名地

獲迪布尼看好生涯入800球

22歲的夏蘭特現已在職業賽事攻入200球，其中近三分之二在過去3年取得。迪布尼說他只要保持健康，要生涯入球達800大關亦非不可能：「艾寧很醉心於入球，而作為職業球員，他太懂擅用自己的優勢了。」夏蘭特在生涯早年曾傳跟隨父親腳步，加盟列斯聯，但最終在外地成名後，今夏輾轉加盟父親同曾效力的曼城，將首次在正式賽事與列斯聯碰頭。

曼城上周在聯賽盃淘汰衛冕的利物浦晉級8強，在世界盃期間養精蓄銳的夏蘭特及馬列斯均有進帳，料是役續正選掛帥。在一眾被徵召踢世盃的曼城球員中，只有阿根廷隊前鋒祖利安艾華利斯仍未歸隊，聯同有傷的葡萄牙隊中堅魯賓戴亞斯肯定缺陣。不過，中場加雲菲臘斯料難倒戈，事關這名英格蘭國腳歸隊時嚴重超重，狀態成疑。主帥哥迪奧拿已表明球員在重拾比賽狀態後才會獲起用。

列斯聯今季續因球員傷疲而徘徊英超中下游，即使有世盃休季作調整，但班福特、洛迪高、積夏里遜等中前場主力俱未在早前友賽上陣，狀態成疑。中場泰拿阿當斯則需停賽。