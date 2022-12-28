雲格首「回家」 阿仙奴破鎚四連勝 尼基迪亞初擔正即建功 傳簽烏克蘭國腳新星

阿仙奴在正選前鋒加比爾捷西斯早前為巴西隊出戰世盃受傷須休戰至少1個月下，昨仗由尼基迪亞頂替掛帥，亦是這名23歲英籍小將今季首於英超擔正。阿仙奴在主導形勢下，反而於27分鐘被客軍韋斯咸藉一次反擊，由翼鋒查洛保雲博得12碼，另一翼鋒賓華馬操刀射入開紀錄，令「兵工廠」1球落後完半場。

換邊後阿仙奴攻勢愈見凌厲，先於53分鐘由布卡約沙卡藉隊友馬田奧迪加特的攻門「撻Q」，近門接得皮球射入扳平；再於58分鐘由另一翼鋒加比爾馬天尼利左路窄角度射入反超。及至69分鐘，尼基迪亞接應奧迪加特的直線傳送，於禁區內騙過韋斯咸的德國國腳中堅泰路基拿，轉身輕鬆射入，終助球隊鎖定3：1勝局。

賽前曾被名宿麥臣質疑能力未夠班的尼基迪亞，是役掛帥即攻入今季個人首個聯賽入球，他賽後表示：「我感受到球迷們對我和隊友的支持，氣氛非常好，我只希望一直能保持良好狀態，以表現證明實力。而是役我們完全主導了球賽，有時只差製造埋門前的最後一腳傳送。」

阿迷高歌歡迎雲格觀戰

目前在國際足協（FIFA）出任管理層的阿仙奴前帥雲格，昨仗現身酋長球場觀戰，是他自2018年離任後首次「回家」，獲一眾「槍迷」高歌歡迎。曾是對方麾下的阿仙奴主帥阿迪達亦為此感到高興，「球隊的大門永遠為他而開，很歡迎他隨時過來看球賽」。而他亦大讚球員們是役表現出應有態度，即使落後仍保持信念，亦是能反勝的關鍵。

此外，有意在下月冬季轉會窗重開後引援的阿仙奴，據報已出價6500萬歐元（約5.4億港元）斟介效力薩克達的烏克蘭新晉國腳麥歷。而該名21歲翼鋒昨更在個人社交網Instagram的限時動態，上載自己觀看阿仙奴直播的截圖，疑暗示「好事近」。

紐卡素大捷升次席

今季氣勢如虹的英超豪門紐卡素，昨則憑基斯活特、米基爾阿米朗及祖連頓上半場各建一功，以3球淨勝李斯特城，聯賽六連勝之餘，各賽事亦已連續13場不敗，暫以16戰得33分，壓過明晨才出戰兼踢少兩場的曼城，升上次席，落後阿仙奴7分。