體壇快訊：些路迪勢斥830萬簽岩田智輝

49歲烏拉圭前國腳奧尼爾肝病離世

曾19次為國家隊上陣並攻入兩球的烏拉圭隊名宿法比安奧尼爾，周日證實因酗酒致肝病離世，終年49歲。奧尼爾於1992年在烏拉圭班霸國民隊出道，4年後轉戰意甲加盟卡利亞里打出名堂，其後曾轉投祖雲達斯、佩魯賈及回巢卡利亞里，至2003年重返國民隊後宣布掛靴。司職進攻中場的奧尼爾曾入選烏拉圭隊2002年世界盃大軍，與列高巴及科蘭等隊友合作，但未有上陣。

李琪結束7年東方生涯

香港東方射手李琪周日在社交媒體宣布離隊，結束7年「藍軍」生涯。這名35歲後衛在2015年加盟全港首支職業球隊東方，幫領軍贏得2016/17球季的ABL冠軍，以及2018年在甲一聯賽封王，他形容相關經歷為「有今生冇來世」。