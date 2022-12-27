東方銀牌過關爭冠 兔年決戰傑志賀歲 巴杜姆一箭定江山 4強挫流浪

東方新兵鐘樂安亮相 孫銘謙助攻奠勝

東方與流浪爭銀牌決賽一席，賽事有1663人入場。上周才加盟東方的香港與蘇格蘭混血兵鐘樂安首次上陣，出任正選中堅；雙方今季在聯賽及菁英盃兩度交手均踢成0：0，而流浪在各項賽事近5場不敗。東方在19分鐘先有馬高斯門前近射，被流浪門將梁興傑撲出；流浪中堅林遼太於26分鐘後上頭槌，東方門將葉鴻輝飛身救出，上半場互無紀錄。

東方於換邊後2分鐘打開紀錄，孫銘謙右路傳中，西班牙籍射手巴杜姆門前射入，東方憑這入球以1：0小勝流浪晉身決賽，暫定下月22或23日、即大年初一或初二鬥傑志。

斥4巴西球員不力 李輝立：日後簽亞援仲好

流浪於完半場前及下半場開始先後換走巴西外援亞加斯圖及法蘭度，連同因傷及停賽未能上陣的賈思浩和祖連奴，總監李輝立賽後狠批4名巴西外援表現不力，更稱已通知他們「可放假到想歸隊為止」，「他（亞加斯圖）今場一次波都無掂過，表現完全不能接受，反正下場菁英盃我們用本地華人都夠，可能日後簽亞援仲好」。他透露已羅致新亞援，最快下周報到。

東方24歲守將鐘樂安近半季沒有比賽，獲主帥盧比度讚表現好，他稱為可相隔12年重返香港，以及在多名親戚入場支持下重返球場比賽而高興。