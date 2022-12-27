紅魔迎森林爭連勝 馬古尼勢復出鎮防線 連格返奧脫福倒戈

車路士vs.般尼茅夫 now621台 明晨01：30直播

曼聯vs.諾定咸森林 now621台 明晨04：00直播

曼聯上周在英格蘭聯賽盃輕取英冠一哥般尼晉身8強，在後基斯坦奴朗拿度（C朗）年代的首戰獲勝，明晨之戰則是缺少C朗後的首場英超，領隊坦夏格更需嚴陣以待，事關球隊既被今晨迎戰韋斯咸的榜首球隊阿仙奴拋離逾10分，又落後昨晚作客以2：2賽和賓福特的「四哥」熱刺4分，爭取下季歐聯參賽資格不容再失。坦夏格說：「我接受由目下不利情况、爭取以前四衝線和需奪得一些錦標所帶來的壓力，但車路士及紐卡素的領隊也和我一樣。」

馬天尼斯華拉尼未歸隊

坦夏格續透露分別協助阿根廷及法國隊，取得世界盃冠、亞軍的守衛利辛度馬天尼斯和華拉尼仍未歸隊，但有信心兩將不久便可回來，故料域陀連迪路夫此役將續擔正，而其中路拍檔將不會是對般尼時客串中堅的中場卡斯米路，而是勢可復出的哈利馬古尼。坦夏格說：「馬古尼上仗因身體不適避戰，但上周五已能復操，我對此感到高興。」

曼聯斟菲歷斯擬先借後買

前線方面，曼聯應續以安東尼馬迪爾掛帥，伙拍加拿祖及對般尼射入精彩一球的拉舒福特攻堅，惟在C朗離隊後，曼聯勢需添入前鋒，據報已與不受馬德里體育會教練施蒙尼重用的祖奧菲歷斯扯上關係，盛傳這名23歲葡萄牙國腳會以先借後賣的方式入「魔」，而半年借用費和明夏轉會費，分別會是900萬歐元（約7470萬港元）和1.2億歐元（約10億港元）。

至於明晨為森林掛帥的，料是今夏令人震驚地離開曼聯的30歲球星連格，他賽前坦言為重返奧脫福球場比賽而心情激動，並說：「由於我亦有留意自己的品牌JLINGZ和社交網站，故此有時被人誤解未能集中精神比賽，其實我是一個喜歡足球、訓練和爭勝的球員。」他曾效力曼聯一隊11季，各項賽事上陣232次入35球，今季在英超和英聯盃披甲15次，只曾在後者為森林入兩球。

狼隊破紀錄4.7億預簽馬體會射手

同日落後曼聯5分的車路士迎戰般尼茅夫時是陣容不整，左翼衛芝維爾及中場尼高路簡迪5將因傷缺陣，翼鋒薛耶治及中場高華錫則因協助摩洛哥和克羅地亞隊打入世盃4強未歸隊，喜訊是養傷兩個半月的右翼衛列斯占士應可復出。另外，盛傳成為C朗新東家的沙特阿拉伯球會艾納斯，據報有意向簡迪及烏拉圭國腳前鋒蘇亞雷斯招手。此外，英超包尾球隊狼隊昨借用馬體會另一23歲巴西籍鋒將馬菲奧斯根夏，並將於明夏正式轉會，轉會費料是破隊史紀錄的5000萬鎊（約4.7億港元）。