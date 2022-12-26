傑志大勝晉銀牌決賽 基爾頓起孖 贈理文4蛋報敗仇

傑志大戰理文的首場銀牌4強適逢聖誕節上演，吸引2982人到旺角場觀戰。兩隊10月底聯賽交手時，理文險勝2：1，是「藍鳥」今季至今唯一敗仗。

傑志昨於17及24分鐘由基爾頓連入兩球，他先個人突破入禁區挑射得手，及後再接應傳中妙射破網。落後兩球的理文，於35分鐘由前鋒加維蘭入替中堅馮慶燁，並由3中堅改踢4後衛陣式，多踢一名前鋒傾力反撲，但在完場前再被米基爾及丹恩奴域各入一球，終負0：4。由於理文門將袁皓俊及傑志中堅艾里奧先後傷出，前者更需由擔架抬離場，賽事補時長達12分鐘。

理文盡攬冠軍目標落空

陳曉明：未達預期更不能放棄

理文主帥陳曉明認為，賽果未反映雙方是役表現，「初段我們有很多射門，且主導比賽，關鍵是發揮好時卻把握不到機會，僅兩次犯錯就被對手入球」。開季豪言要贏盡所有賽事，惟本月先後在足總盃及銀牌被淘汰出局，陳曉明稱：「目標未達預期時就更不能放棄，我們仍會為聯賽和菁英盃繼續努力。」問到會否增兵，他僅稱：「此刻沒有計劃，之後再看球會方向。」

傑志隊長黃洋稱，昨仗勝負在於經驗，「始終我們過去12季贏得23個錦標，勝出不少盃賽決賽，而且陣中不少球員已效力5季以上，經驗有助於淘汰賽晉級」。