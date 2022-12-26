侯卡錫港網挑戰賽封王 決賽挫諾利 笑言最佳聖誕禮物

世界排名第10的侯卡錫，在決賽面對排名比自己低4位的英國名將諾利，兩人在開賽初段鬥得緊湊，首局四度「刁時」下，諾利開出一記Ace成功保住發球局。不過，侯卡錫在第9局終於打開缺口，率先破發，隨後再於第10局戰至「刁時」下，迫使諾利回球出界，以6：4先贏一盤。

侯卡錫在次盤乘勝追擊，甫開賽即打破諾利的發球局，次局再以一記精彩的胯下擊球保發，贏盡全場掌聲。諾利隨後打得積極，憑上網截擊扳回一城。不過，侯卡錫發球極具威脅，拉開5：3「叫糊」。諾利在第9局背水一戰，兩度於網前交鋒時搶分保發，惟侯卡錫及後積極進攻，終以6：4再下一城，以盤數2：0勝出。

侯卡錫和諾利將於周四轉戰在澳洲舉行的聯會盃，兩人異口同聲認為在香港的連場賽事有助備戰。侯卡錫笑言「能夠奪冠，是最佳的聖誕禮物。我在這裏打了兩場高質量的比賽，對於準備新賽季有很大幫助」；諾利則指尤其4強對費利斯的賽事強度高，因兩人也搏盡爭勝。

總結2022年，侯卡錫對自己以世界前10名內完成球季尚算滿意，認為自己成長了不少。不過，在溫網殺入4強的諾利坦承不滿自己的表現，盼來年做得更好，「過去一年確實不錯，但我仍未滿意，你總想做得更好。我希望升上世界頭5，甚至第1，並一直為之努力」。

費利斯擊敗吳易昺摘季

齊讚港作賽氣氛佳

至於世界排名第9的美籍球手費利斯，在頭場的季軍戰與中國新星吳易昺鬥得激烈，兩人各贏一盤6：3，但費利斯發球凌厲，在決勝盤開出3球Ace、全場6次憑發球直接得分，終以10：6「搶十」成功，盤數贏2：1拿下季軍。費利斯亦會代表美國隊出戰聯會盃，他直言過往較少在聖誕節比賽，但在香港寓賽於操，「這裏的場館和氣氛也很好，能在球迷面前贏波總是好事」。

吳易昺同樣指在港比賽有助備戰新賽季，惟不太滿意成績，「假如有100人參賽，排第4名好像還不錯，但只有6個人得第4名，還可以吧」。他續指，費利斯發球具威脅，自己在初段入局慢，是致敗原因。吳易昺盼來年有機會再次來港作賽，又透露前晚到紅館看陳奕迅演唱會。