家人聚首醫院陪比利 病牀度聖誕 長女：沒人可把我帶走

比利上月尾因感染新冠病毒引發的肺炎入院後，並因癌症惡化致心臟和腎臟衰竭，需在醫院度過聖誕，其間長女姬莉（Kely）和妹妹花慧雅（Flavia）一直陪伴照顧，而早前獲巴乙北部球會隆德里納委任為教練的比利大兒子伊甸奴，也趕到南方的聖保羅市探望父親。52歲的伊甸奴在社交網站上載拖着比利手的照片，寫道：「爸爸……我的力量來自你。」他又解釋遲來原因道：「我確是很想早點來到這裏的……我不是醫生，我幫不了什麼。」

姬莉則在社交網站表示：「伊甸奴也在此，幾乎所有家人都到齊了。聖誕快樂。我一定不會離開這裏，沒有人可將我帶走。感恩、愛、團結和家庭，這些都是聖誕節的精髓所在。感謝大家發送給我們的所有愛和光。」

巴西前帥鐵迪遇劫 賊斥領軍無方

另外，世界盃8強出局後離開巴西隊的61歲前教練鐵迪，日前與妻子清晨6時在里約熱內盧一沙灘上散步時遇劫，被搶走頸鏈，其間更被拍打耳朵，斥責其領軍無方，導致「森巴兵」在世盃8強被克羅地亞隊以互射12碼淘汰。據報當時有途人曾嘗試協助捉賊，但賊人最終逃之夭夭。