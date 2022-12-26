英超重開 阿仙奴誓擊鎚 尼基迪亞替捷西斯掛帥 名宿質疑未夠班

阿仙奴vs.韋斯咸 now621台 明晨04：00直播

阿仙奴現14戰12勝1和1負得37分，以5分領前曼城，卻因卡塔爾世界盃在冬季上演，已無戰事一個半月，領隊阿迪達昨叮囑麾下須盡快回復世盃前的表現，惟加比爾捷西斯在世盃期間，因觸傷右膝需長「唞」恐帶來變數，料明晨之戰將被迫改由尼基迪亞作先鋒，伙拍另一巴西國腳加比爾馬天尼利及英格蘭隊主將布卡約沙卡攻堅。

23歲的尼基迪亞今季改穿球會名將亨利的14號戰衣，但主攻賽事是歐霸及英格蘭聯賽盃，至今斬獲3球，英超則12次以後備身分上陣仍未開齋，麥臣質疑道：「依賴一個狀態不足的尼基迪亞，將會成為阿仙奴的一個巨大憂慮。在沒有捷西斯壓陣多時下，我會為球隊最終躋身前四而震驚。」他甚至指出，「即使目前包尾和須爭取入球的狼隊，亦不會垂青尼基迪亞」。

然而，此役上陣成疑的辛真高卻支持該名隊友，這名烏克蘭隊左翼衛說：「阿仙奴是優秀的團隊，大家都感到團結就是力量。捷西斯是隊中其中一個領袖，但我們亦信任尼基迪亞，他將會做出精彩的事情。」值得留意的是，雖然捷西斯在英超獨取5球，在隊中僅次於6球的中場馬田奧迪加特，但25歲的「主耶穌」自10月1日在英超主場挫熱刺建功，之後連同為巴西隊在世盃上陣3次在內的14仗均「食白果」，其間只曾在「兵工廠」貢獻3次助攻。

韋斯咸兩將戰畢世盃未歸隊

與此同時，世盃前6場英超僅得4分的韋斯咸已跌至第16，並有守將阿古特和門將艾奧拿，因協助摩洛哥及法國隊打入世盃4強而續放假，中堅葛特蘇馬仍養傷，好消息是巴西隊的盧卡斯柏基達應能坐鎮中場。

落後阿仙奴7分的紐卡素，今晚先作客李斯特城，之後主場迎戰列斯聯和南下作客兵工廠，據報「喜鵲」的聖誕新年「快車」飛行里數會是英超中最多的934英里，而今季曾在英聯盃上陣1次的17歲「狐狸」中場韋爾艾維斯，日前在英足盃青年賽被狼隊球員凶狠攔截致前十字韌帶重創，需養傷9個月。